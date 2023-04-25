Відеолекція про секретні бункери у РФ досі доступна, хоча суд знайшов у ній "держтаємницю".

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський орган Роскомнадзор почав вимагати, щоб YouTube видалив відеозапис лекції історика Дмитра Юркова про "секретні бункери" у Москві.

На цей факт звернуло увагу видання "Медуза". Воно пише, що Роскомнадзор заявив, що в лекції Юркова нібито була розголошена "інформація, що становить державну таємницю".

Цьому рішенню передувало визнання Мосміськсудом у грудні 2021 року незаконним ролика з лекцією Юркова "Урядові бункери Москви".

Завдяки витоку Роскомнагляду журналістам вдалося з'ясувати, що в лютому 2022 року співробітник радіочастотного центру Ігор Родін відправив своєму колезі документ з назвою "Держтаємниця Бункер.docx" з пропозицією включити лекцію Юркова до реєстру забороненої інформації на підставі рішення суду. Але результат наступний - відео доступне і сьогодні. YouTube у відповідь на прохання видалити запис попросив рішення суду, але Роскомнадзор відповів, що засідання минуло в закритому режимі.

Журналісти "Медузи" зазначили, що в лютому 2022 року ролик переглянули близько 35 тисяч разів, на сьогодні кількість переглядів перевищує 140 тисяч.

Примітно, що лекція дослідника заснована на його книзі "Радянські "секретні бункери", вона писалася за розсекреченими даними.

Де розташований бункер Путіна

Раніше директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський з посиланням на джерела повідомляв, що Путін боїться фізичної ліквідації, через що "осів" у спеціальному захищеному бункері.

В Україні заявляли, що західні спецслужби знають, де розташований бункер, в якому сидить президент РФ Володимир Путін.

РосЗМІ повідомляли, що у Путіна є розгалужена мережа секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, він продовжує будівництво підземних укриттів в країні.

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