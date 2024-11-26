Юристи радять припинити з ним спілкування через можливий скандал та висування кримінальних звинувачень.

Топрадник обраного президента США Дональда Трампа просив у потенційних кандидатів в нову адміністрацію щомісяця виплачувати йому гонорари за консультації в обмін на їхнє адвокатування перед майбутнім головою держави.

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на двох людей, йдеться про Бориса Епштейна. За словами співрозмовників видання, адвокати Трампа підготували звіт щодо радника. Вони встановили, що серед тих, у кого Епштейн безуспішно вимагав гроші, був Скотт Бессент, якого обраний президент хоче призначити міністром фінансів.

"Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тисяч доларів на місяць", — пише видання.

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Як зазначається, відповідну доповідь юристів Трамп замовив після того, як почув відповідні звинувачення у бік Епштейна. Тепер адвокати рекомендують політику припинити роботу та близькі контакти з ним, оскільки це може вилитись у скандал для обраного президента. Ба більше, Епштейну може загрожувати висунення кримінальних звинувачень.

Майбутнє президентство Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп висунув кандидатуру Пем Бонді на посаду генерального прокурора країни. Він зазначив, що Міністерство юстиції занадто довго "було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців".

Крім того, він визначився з кандидатом на посаду спецпосланця щодо війни в Україні. На цю посаду можуть висунути свого колишнього начальника розвідки Річарда Гренелла, який був спеціальним посланцем із мирних переговорів у Сербії та Косово.

Ілон Маск став впливовою фігурою в оточенні Дональда Трампа та є досить близьким до новообраного президента. Однак деяких прихильників Трампа вже починає дратувати постійна присутність мільярдера в орбіті Трампа.

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