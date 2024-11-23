Трамп планує призначити на цю посаду свого колишнього начальника розвідки Річарда Гренелла, який був спеціальним посланцем із мирних переговорів у Сербії та Косово.

Дональд Трамп планує призначити спецпосланця щодо війни Росії в Україні і вже визначився з кандидатурою. Як пише Reuters, посилаючись на обізнані джерела, на цю посаду Трамп планує призначити свого колишнього начальника розвідки Річарда Гренелла.

Як зазначають джерела, хоча наразі не існує спеціального посланця, який займається виключно врегулюванням російсько-українського конфлікту, Трамп розглядає можливість створення такої посади.

"Гренелл, який був послом Трампа в Німеччині та виконував обов'язки директора національної розвідки під час президентського терміну 2017-2021 років, буде відігравати ключову роль у зусиллях Трампа щодо припинення війни, якщо його зрештою оберуть на цю посаду", - пише видання.

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Водночас, за словами джерел, Трамп може врешті-решт вирішити не створювати посаду спеціального посланця щодо конфлікту в Україні, хоча він і розглядає таку можливість. Крім того, він зрештою може призначити когось іншого на цю посаду, і немає жодних гарантій, що Гренелл погодиться.

Річард Гренелл - що про нього відомо

Прихильники Гренелла зазначають, що у нього довга дипломатична кар'єра і глибоке знання європейських справ. Крім роботи послом у Німеччині, Гренелл також був спеціальним посланником президента з мирних переговорів у Сербії та Косово.

Раніше він висловлювався за створення "автономних зон" як спосіб припинення війни. Він також заявив, що не виступатиме за вступ України до НАТО.

Трамп і війна в Україні

Раніше ЗМІ писали, що адвокат Борис Епштейн, який координував захист у кримінальних справах Дональда Трампа, запропонував новообраному президенту свою кандидатуру на посаду спецпредставника щодо російсько-української війни.

Водночас, як писав FT, у Європі дедалі більше утверджується думка про те, що найреалістичнішим форматом закінчення війни в Україні є заморожування конфлікту з відкладеним на невизначений термін питанням кордонів. При цьому в Європі дедалі більше сподіваються, що наступного року за посередництва Трампа таки вдасться досягти якщо не повного миру, то принаймні припинення вогню.

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