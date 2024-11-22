Пем Бонді з 2011 до 2019 року обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди.

Обраний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Пем Бонді на посаду генерального прокурора країнию Про це він повідомив у соцмережі.

Трамп зазначив, що Міністерство юстиції занадто довго "було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців".

"Цьому буде покладено край. Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети - боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки. Я знаю Пем багато років - вона розумна, сильна і є палкою прихильницею політики "Америка передусім". Вона чудово впорається на посаді генерального прокурора", - переконаний Трамп.

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Пем Бонді з 2011 до 2019 року обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди. Вона має юридичну освіту. Її пов’язують зі справою про пожертву $25,000 від Трампа на її політичний комітет. Також Бонді критикували за зв’язки з саєнтологами та іншими суперечливими донорами.

Скандал з кандидатом на посаду генпрокурора США

Як повідомляв УНІАН, обранець Трампа на посаду генпрокурора Метт Ґетц втрапив у скандал і зняв свою кандидатуру. Його звинуватили в сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчиною.

Сам Ґетц заперечив провину, втім республіканці в Сенаті не хотіли голосувати за його кандидатуру до висновку Комітету.

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