Маск майже постійно присутній у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, де він бере участь у важливих зустрічах і дзвінках.

Ілон Маск став впливовою фігурою в оточенні Дональда Трампа та є досить близьким до новообраного президента. Однак деяких прихильників Трампа вже починає дратувати постійна присутність мільярдера на орбіті Трампа, пише NBC News.

"За словами джерел, майже постійна присутність Маска в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго протягом тижня після дня виборів стала дратувати людей, які були в оточенні Трампа довше, ніж він, і які вважають, що він перевищує свою роль у перехідному періоді", - пише видання.

Як зазначив один зі співрозмовників, Маск "поводиться так, ніби він співпрезидент, і стежить за тим, щоб усі про це знали". Він також звинуватив Маска в тому, що той намагається змусити Трампа відчувати себе в боргу перед ним.

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За словами двох джерел, Маск приїхав у Мар-а-Лаго, щоб подивитися на результати виборів, і провів там більшу частину минулого тижня. За їхніми словами, він перебуває там у будь-який час доби, сидить із Трампом, бере участь у дзвінках і зустрічах.

При цьому Маск брав участь у делікатних бесідах ще до того, як було оголошено про його роль в адміністрації, зокрема минулого тижня він приєднався до телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначило одне з джерел, у Маска є "своя думка про все" і він ділиться нею так наполегливо, що почав докучати інсайдерам Трампа.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що Маск, схоже, просуває свій власний порядок денний, а не фокусується на Трампі. Однак призначення людей тільки тому, що вони лояльні до Ілона, не спрацює, зазначило джерело.

На зустрічі з республіканцями в середу вранці Трамп позитивно відгукнувся про Маска. При цьому в якийсь момент Трамп прокоментував постійну присутність Маска, сказавши: "Ілон не хоче повертатися додому. Я не можу його позбутися". Присутні в залі наполягають, що ці заяви були зроблені жартома.

Маск і Трамп

Раніше Трамп оголосив про створення Департаменту ефективності державного управління (DOGE), який очолять мільярдер Ілон Маск і бізнесмен Вівек Рамасвамі.

За його словами, Департамент буде надавати консультації та керівництво ззовні уряду і буде співпрацювати з Білим домом і Управлінням з управління та бюджету "для проведення структурної реформи і створення підприємницького підходу до уряду, небаченого раніше".

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