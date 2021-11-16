Таке було вчора рішення фракції.

У Верховній Раді оголосили про виключення народного депутата Артема Дмитрука зі складу парламентської фракції "Слуга народу".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про таке рішення фракції повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

За його словами, він й надалі працюватиме у парламенті та буде позафракційним нардепом. Про своє виключення чув давно й зазначив, що вся справа у внутрішньому конфлікті з керівництвом фракції. Дмитрук розповів журналістам, що останньою краплею стала його позиція щодо законопроекту про олігархів.

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Як повідомляв УНІАН, вчора фракція "Слуга народу" вирішила виключити зі свого складу народного депутата Артема Дмитрука.

Дмитрук був обраний до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №133 (Одеса).

4 листопада голова фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що позиція Дмитрука з деяких питань іноді не збігається з позицією фракції, і може бути розглянуте питання про його виключення з фракції.

За словами Арахамії, "ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не зеленого кольору".

8 листопада стало відомо, що екс-голова ВР Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", до якого увійшли 25 депутатів, серед них Дмитрук.

Автори: Надя Пришляк, Анастасія Горбачова