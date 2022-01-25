В результаті бійки в мерії Одеси, зокрема, постраждав 80-річний академік.

В Одесі під час сутички охорони з нардепом Артемом Дмитруком і його помічниками постраждали 10 осіб.

Подробиці бійки розкрили в прес-службі мерії міста.

Зазначається, що 25 січня в приміщенні адмінбудівлі Одеської міськради стався конфлікт під час засідання постійної Комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин.

Зокрема, в залі засідань сталося зіткнення, яке, як стверджують в мерії, влаштували позафракційний народний депутат Дмитрук і молоді люди, що представилися його помічниками.

"Під час інциденту, за попередніми даними, постраждали близько 10 осіб, дві людини госпіталізовані з діагнозами "перелом щелепи" і "закрита черепно-мозкова травма". Серед постраждалих також 80-річний академік Української академії наук Колін В'ячеслав Михайлович", – заявили в мерії.

Читайте також"На місце": у Раді стався інцидент між "слугами народу" та нардепами від "ЄС" (відео)За вищевказаним фактом Одеською міською радою направлено відповідні звернення до поліції, Офісу генерального прокурора та Верховної Ради.

Нагадаємо, 25 січня в мерії Одеси сталося сутички між муніципальною охороною, Артемом Дмитруком і його помічниками, яких не пускали на засідання земельної комісії міськради.

Спочатку поліція заявила, що постраждали троє охоронців. Пізніше стало відомо, що у правоохоронні органи звернувся Дмитрук, який, за його словами, також постраждав.

Відкрито три кримінальні провадження: за фактом хуліганства, за фактом перешкоджання діяльності народного депутата України та у зв'язку із погрозою або насильством щодо державного або громадського діяча.

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