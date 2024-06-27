У відомстві уточнили, що наразі проводяться слідчі дії за участю колишнього топ-чиновника.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в даний час проводять слідчі дії за участю колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

За даними ЗМІ, слідчі дії з екс-посадовцем відбуваються у Києві біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі.

За даними Української правди, до колишнього заступника голови Офісу президента прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ. Сам фігурант перебуває в автомобілі, довкола якого працюють детективи НАБУ.

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Через деякий час сам Тимошенко також прокоментував ситуацію. Він підтвердив, що НАБУ проводило в нього обшук. "Сенсація скасовується Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку", - повідомив колишній посадовець.

Тимошенко також додав, що виконав усі вимоги правоохоронців і особисто до нього претензій немає.

Кирило Тимошенко: новини

У січні 2023 року Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента (ОП). Найбільше він був відомий роботою над програмою "Велике будівництво".

У липні 2023 року НАЗК повідомила, що Тимошенко звинувачують у корупції. Так, обіймаючи посаду заступника керівника ОП, він підписав листа на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження, але за версією НАЗК метою було оформлення віз Тимошенко та його сина.

Крім того, торік екс-чиновник тричі безкоштовно проживав у львівському готельному комплексі, двічі – разом із дружиною та сином. А влітку 2022 року Тимошенко отримав безкоштовні послуги з прокату авто на суму 122 тис. грн.

А 8 березня цього року стало відомо, що колишній заступник голови ОП Кирило Тимошенко був призначений радником міністра оборони.

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