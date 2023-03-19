Путіна хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за депортацію українських дітей.

З'явилася реакція Росії на готовність Німеччини видати Міжнародному кримінальному суду Володимира Путіна, якщо той опиниться на її території.

Напередодні міністр юстиції Німеччини Марко Бушман позитивно висловився про арешт Путіна на території ФРН: "Я розраховую, що МКС негайно звернеться до Інтерполу (Міжнародна організація кримінальної поліції - ред.), а також до держав-учасниць і вимагатиме від них виконання (рішення щодо арешту Путіна - ред.)".

Як пише ТАСС, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції ФРН про арешт громадян Росії на території Німеччини.

Відео дня

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна і дитячого обмудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у насильницькій депортації українських дітей до РФ.

Куди б Путін не поїхав, йому весь час буде загрожувати арешт. Його можуть затримати на вимогу трибуналу в будь-якій з 123 держав світу, що ратифікували Римський статут.

Головний прокурор МКС відзначив, що Путін постане перед судом незалежно від того, чи визнає РФ це рішення.

Своєю чергою, експерти вказують, що з Росії не знімуть міжнародні санкції доти, доки країна не видасть Путіна Гаазі.

Вас також можуть зацікавити новини: