Давид Архамія запевнив, що Аваков не розглядається на посаду прем'єр-міністра.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про причини відставки Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ. Політик зазначив, що причина відходу - особисте бажання глави МВС.

Про це Арахамія розповів журналістам після засідання фракції.

"Єдина підстава (для відставки, - ред.) — за власним бажанням. Це виключно його бажання", - заявив глава фракції"Слуга народу".

За його словами, Аваков не розглядається на посаду прем'єр-міністра, але йому можуть запропонувати роботу в державному секторі.

Читайте такожЗамість Авакова: хто такий Денис Монастирський, який може очолити МВС

"Може він буде ще в команді в якомусь іншому амплуа", - зазначив Арахамія.

Також він упевнений, що "буде мирний сценарій розставання" з Аваковим.

Відставка Авакова

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Тимошенко нагадала, що фракція "Батьківщина" не брала участі у формуванні складу нинішнього уряду.

Голосування за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ планується в четвер, 15 липня, а в п'ятницю, 16 липня, парламент може призначити на цю посаду депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса монастирського.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова