Український уряд очікують нові кадрові перестановки. Народні обранці запланували аж п'ять таких змін.
Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко у своєму Telegram-каналі.
За її словами, вже майже всі кандидати на заміну визначені.
"Наступний пленарний тиждень-два, схоже, нас все ж чекають п'ять кадрових змін в уряді. Кандидати на зміну вже практично всі відомі", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЗеленський вже визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони-АрахаміяПри цьому вона не назвала Міністерства, яких чекають зміни, але вказала, що очікують подання заміни міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Зараз цю посаду займає Олег Уруський.
Відставка Романа Абрамовського - що відомо
19 жовтня стало відомо, що голова Мінприроди Абрамовський написав заяву на звільнення. За словами Давида Арахамії він йде за власним бажанням.
Після цього у "слузі народу" розповіли, хто може стати новим главою Мінприроди. Пост міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України може зайняти народний депутат Андрій Жупанін.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов прокоментував відставку глави Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Романа Абрамовського, заявивши, що в цьому "немає нічого особистого".