Галина Янченко зазначила, що вже майже всі кандидати на заміну визначені.

Український уряд очікують нові кадрові перестановки. Народні обранці запланували аж п'ять таких змін.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, вже майже всі кандидати на заміну визначені.

"Наступний пленарний тиждень-два, схоже, нас все ж чекають п'ять кадрових змін в уряді. Кандидати на зміну вже практично всі відомі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗеленський вже визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони-АрахаміяПри цьому вона не назвала Міністерства, яких чекають зміни, але вказала, що очікують подання заміни міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Зараз цю посаду займає Олег Уруський.

Відставка Романа Абрамовського - що відомо

19 жовтня стало відомо, що голова Мінприроди Абрамовський написав заяву на звільнення. За словами Давида Арахамії він йде за власним бажанням.

Після цього у "слузі народу" розповіли, хто може стати новим главою Мінприроди. Пост міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України може зайняти народний депутат Андрій Жупанін.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов прокоментував відставку глави Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Романа Абрамовського, заявивши, що в цьому "немає нічого особистого".

Автор: Анастасія Горбачова