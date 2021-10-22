Секретар РНБО наголосив, що якщо б міністр працював якісно і виконував укази президента, то не було б такого рішення.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував відставку очільника Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського, заявивши, що у цьому "немає нічого особистого".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов повідомив на брифінгу за результатами засідання Радбезу.

"Треба просто працювати. Є нормативно-правові акти, зокрема, указ президента. Указ президента мають виконувати всі. Не має значення, ти міністр чи голова облдержадміністрації, якщо ти не згоден з указом, тоді має бути якась дискусія, і ми готові публічно всі ці питання проговорювати", - зазначив він.

Читайте такожВ Україні обрали нового голову Верховного Суду: хто вінЗа словами Данілова, велика кількість указів президента, які стосуються екологічних напрямків, не виконується.

"От і все. І тут немає нічого особистого. Якби він працював якісно і було б зовсім інше виконання указів президента, то не було б такого рішення. Ми хочемо, щоб усі укази президента виконувалися", - наголосив секретар РНБО.

Відставка Романа Абрамовського - що відомо

19 жовтня стало відомо, що голова Мінприроди Абрамовський написав заяву на звільнення. За словами Давида Арахамії він йде за власним бажанням.

Після цього в "Слузі народу" розповіли, хто може стати новим головою Мінприроди. Посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України може посісти народний депутат Андрій Жупанин.

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Автор: Антоніна Доломанжи