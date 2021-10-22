Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував відставку очільника Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського, заявивши, що у цьому "немає нічого особистого".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов повідомив на брифінгу за результатами засідання Радбезу.
"Треба просто працювати. Є нормативно-правові акти, зокрема, указ президента. Указ президента мають виконувати всі. Не має значення, ти міністр чи голова облдержадміністрації, якщо ти не згоден з указом, тоді має бути якась дискусія, і ми готові публічно всі ці питання проговорювати", - зазначив він.
Читайте такожВ Україні обрали нового голову Верховного Суду: хто вінЗа словами Данілова, велика кількість указів президента, які стосуються екологічних напрямків, не виконується.
"От і все. І тут немає нічого особистого. Якби він працював якісно і було б зовсім інше виконання указів президента, то не було б такого рішення. Ми хочемо, щоб усі укази президента виконувалися", - наголосив секретар РНБО.
Відставка Романа Абрамовського - що відомо
19 жовтня стало відомо, що голова Мінприроди Абрамовський написав заяву на звільнення. За словами Давида Арахамії він йде за власним бажанням.
Після цього в "Слузі народу" розповіли, хто може стати новим головою Мінприроди. Посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України може посісти народний депутат Андрій Жупанин.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- Аваков захворів на COVID-19 (фото)
- Зеленський вже визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони - Арахамія
- Кабмін у триденний строк вирішить газове питання - Данілов
- "Слабке виправдання": Кулеба прокоментував відмову Лаврова від зустрічі у "нормандському форматі"
- РНБО ініціює перевірку справ про держзраду, відкритих за часів Порошенка