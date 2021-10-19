Давид Арахамія заявив, що Роман Абрамовський йде за власним бажанням.

Міністр захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський вирішив піти з посади. Він вже навіть написав заяву на звільнення.

Про це повідомив глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах під час спілкування з журналістами.

"Я бачив, що він (Абрамовський, - ред.) написав заяву. Я заходив якраз до голови (Верховної Ради, - ред.), а він виходив", - заявив Арахамія.

При цьому він вказав, що Абрамовський йде з посади за власним бажанням. Водночас глава фракції "Слуга народу" запевнив, що голоси за відставку нинішнього міністра навколишнього середовища та ресурсів у Верховній Раді знайдуться.

Читайте такожЕкс-міністра екології Злочевського заочно арештували - САП"Ви ж пам'ятаєте, що у нас за екологічні закони завжди баталії. В першу чергу претензія, яка була на фракції озвучена багатьма депутатами, які працюють в регіонах, - екоінспекція в регіонах дуже корумпована", - пояснив Арахамія.

За його словами, кандидата на посаду міністра екології поки що немає, а пост тимчасово займе виконуючого обов'язки, якого обере уряд. Також політик додав, що з кандидатом на посаду голови екологічного міністерства визначаться через тиждень - десять днів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в 2020 році витратила понад 24 мільярди гривень, а це майже один мільярд доларів, на подолання наслідків природних лих, які сталися через зміну клімату.

Автор: Анастасія Горбачова