Майже половина громадян байдуже ставиться до відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Більшість опитаних громадян України вважає, що відставка Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради нічого не змінить.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного 15-18 жовтня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, позитивно ставляться до відставки Разумкова 8% респондентів, негативно – 39,1%. Ще 44,1% респондентів байдуже ставляться до цього питання.

При цьому, більшість респондентів – 57,2% – вважають, що відставка Разумкова нічого не змінить. Водночас, 24,3% вбачають у цьому перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу президента, очікують пришвидшення реформ в країні – 6,6%.

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Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Автор: Віталій Саєнко