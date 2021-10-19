Нардеп Жупанин повідомив, що розглядає "всі можливості для кар'єрного росту в команді президента".

Посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України може посісти народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції "СН".

Водночас сам Жупанин, який є членом Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо такої можливості зазначив, що буде так, як вирішить сесійна зала парламенту.

"Я розглядаю всі можливості для кар'єрного росту в команді президента", - сказав він.

Читайте такожАрахамія не вважає Разумкова членом їхньої фракціїНа уточнення, чи буде очолювання міністерства для нього кар'єрним зростанням, Жупанин відповів: "Я думаю, так. Це набагато відповідальніша робота і вона складніша. Це однозначно може бути новий етап в житті".

За його словами, інформація щодо можливості очолити міністерство "циркулює у вузьких колах доволі тривалий час". Проте офіційно йому ще ніхто не пропонував цього.

"Це розмови серед колег, що є воля показати ріст серед команди. Те, що ми здатні виростити хороших управлінців за той короткий час, який у нас є", - зазначив Жупанин.

На запитання УНІАН щодо інших кандидатур на цю посаду, депутат розповів: "Я так само читав те, що ви читали у ЗМІ... Це з того, що я читав, Олександр Скічко, потім Єгор Фірсов... Можливо, серед замів є достойна кандидатура для того, щоб стати міністром".

Крім того, Жупанин повідомив, що його попросили підготувати власне бачення розвитку Міністерства екології.

Читайте такожСтефанчук скликає на 21 жовтня позачергове засідання Ради"Одна з ідей - це може бути реформа Держгеонадра", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, голова фракції "СН" Давид Арахамія повідомив, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку.

Народний депутат від "СН" Олександр Качура у коментарі журналістам зазначив, що відповідна заява Абрамовського вже надійшла до Апарату ВР.

Раніше цього ж дня заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук сказала, що, якщо сьогодні до Верховної Ради надійде заява про відставку Абрамовського, то її можуть розглянути у четвер, 21 жовтня.

Автор: Таня Поляковська