Сіярто заявив, що "угорські школи в Україні опинились у небезпеці".

Відтепер Угорщина вже відкрито заявляє, що не підтримуватиме вступ України до ЄС, допоки "угорські школи на Закарпатті опинились у небезпеці". Раніше в уряді Орбана щодо цього обмежувались натяками.

Угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто процитував у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач. Глава МЗС заявив, що Будапешт не підтримуватиме ні трансатлантичну, ні європейську інтеграцію України через закон про освіту.

Сіярто нагадав, що "в той момент як 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають українських біженців, 99 угорських навчальних і середніх шкіл в Україні знаходяться під загрозою закриття через український закон про мову".

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Будапешт уже й раніше дав зрозуміти, що "ставитиме палиці у колеса" майбутнього України в ЄС і НАТО, поки Київ не зробить поступок щодо закону про освіту. Однак ще у травні 2022 року Угорщина заявляла, що підтримає євроінтеграцію України, а "мовне питання відклала убік".

Закону про освіту передбачає, що освітній процес в Україні проходить державною мовою. Це Угорщину не влаштовує, уряд Орбана, котрий в цілому симпатизує загарбницькій політиці Путіна, стверджує, що закон про освіту якимось чином "утискає" права угорської нацменшини.

З цієї причини угорська влада з 2017 року блокує проведення засідань комісії Україна-НАТО. Проте у березні 2023-го Альянсу вдалось успішно обійти цю процедуру й запросити Україну на саміт, попри протести Будапешта.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні – що відомо

Угорщина виступила з формальним осудом агресії Путіна у перші дні повномасштабного вторгнення та відкрила кордон для біженців.

Разом з тим уряд Орбана, неодноразово спійманий на симпатіях до загарбницької політики Путіна, відмовився допомагати Україні зброєю й відмовив іншим членам ЄС-НАТО перекидати техніку для ЗСУ через свою територію.

Крім того, Угорщина повсякчас просуває кремлівський наратив закінчення війни на умовах Путіна.

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