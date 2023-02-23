Голова МЗС Петер Сійярто зауважив, що угорський народ заплатив величезну ціну за війну в Україні.

Угорщина продовжує просувати тезу, що війна в Україні повинна вирішитися переговорами США та Росії. Голова угорського МЗС Петер Сійярто під час Генасамблеї ООН знову закликав міжнародну спільноту "без зволікань встановити режим припинення вогню і розпочати мирні переговори, в рамках яких домовитися про міцний мир".

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що лише дискусія та діалог допоможуть повернути мир в Україну. Він наголосив, що ООН – це якраз чудовий майданчик для переговорів, і ця організація була створена для вирішення таких питань, як війна.

"Потрібно якомога швидше розпочати переговори між США і Росією в межах ООН для досягнення миру", - передає слова Сійярто кореспондент Укрінформу.

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На думку угорського високопосадовця, постачання зброї не лише не допомагає вирішити проблему, а навпаки затягує завершення війни. А санкції приносять більше страждань.

"Ні постачання зброї, ні санкції не захищають життя людей, а навпаки це затягує війну (в Україні – ред.) і призводить до ризику її ескалації, а також приносить більше страждан", - каже Сійярто.

Він зауважив, що Угорщина краще знає ситуацію від інших країн, адже вони поруч з Україною, а не в тисячах кілометрах від війни. Сійярто вважає, що угорці вже заплатили велику ціну за цю війну. В тому числі багато етнічних угорців загинули внаслідок воєнних дій.

Риторика та дії Угорщини щодо війни в Україні: що відомо

Нещодавно Сійярто в інтерв’ю розповів про "формулу миру" війни в Україні, котру повинні скласти США і Росія без участі Києва.

Також Сійярто заявив, що міністерство закордонних справ Угорщини готує візит прем’єр-міністра Орбана до Києва.

Орбан наприкінці січня заявив, що Угорщина межує на Сході з росіянами.

Голова МЗС Петер Сійярто прибув з візитом до Мінська поговорити "про мир в Україні". В столиці Білорусі він підписав угоду про співпрацю з білоруською владою.

Орбан звинуватив ЄС у затягуванні війни України і Росії. На його думку у Євросоюзі роздмухали вогонь воєнного конфлікту.

Крім того, він відмовився допомагати Україні зброєю і заборонив транзит озброєння по своїй території.

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