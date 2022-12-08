Також раніше Будапешт наклав вето на пакет допомоги на суму 18 млрд доларів.

Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій і подвоєння фонду ЄС задля військової допомоги Україні та іншим країнам.

Як пише Financial Times, це сталося під зустрічі послів країн ЄС вчора, 7 грудня.

Раніше Будапешт наклав вето на фіндопомогу Україні у розмірі 18 мільярдів євро.

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"Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає досить передбачуваним", - прокоментував високопосадовець ЄС.

Позиція Угорщини у ЄС

Угорщина блокує усі рішення Євросоюзу (де вимагається одностайності усіх членів блоку) через позицію Брюсселя не передавати кошти самому Будапешту – у зв’язку з корупцією в уряді Орбана.

З початку повномасштабного вторгнення уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном робив неодноразові випади в бік України, граючи в інтересах Москви.

Будапешт противиться посиленню європейських санкцій проти Росії, наданню військової допомоги Україні та транзиту озброєння для ЗСУ через свою територію.

Угорські офіційні особи також потрапляли в міжнародні скандали, публічно демонструючи територіальні претензії до своїх сусідів, зокрема - до України.

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