Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що санкції нібито завдали шкоди європейській економіці більше, ніж російській.

Угорщина закликає Європейський Союз скасувати санкції проти Росії до кінця цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, пише угорське видання Magyar Nemzet із посиланням на свої джерела.

На закритій зустрічі з депутатами своєї партії Орбан сказав, що санкції нібито є причиною економічних проблем, енергетичної кризи та інфляції.

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За його словами, санкції нібито завдали шкоди європейській економіці більше, ніж російській, і їх скасування приборкає інфляцію та зменшить ризик рецесії. На думку Орбана, якби санкції були зняті, то ціни, зокрема на газ, нібито відразу б впали вдвічі.

Тому він закликав своїх однопартійців зробити "все можливе, щоб Європа відкликала санкції не пізніше кінця року".

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити поставки зброї до України. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін наказав розпочати часткову мобілізацію.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява Путіна, яка включала кроки щодо анексії українських територій і погрозу використання ядерної зброї, свідчить про паніку та відчай у Кремлі.

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