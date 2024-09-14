Шольц натякнув, що не змінить свого рішення, навіть якщо США знімуть заборону на використання своєї зброї для ударів по території РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не дасть ЗСУ дозволу на удари з німецької зброї по цілях углибині території РФ, навіть якщо це дозволять союзники.

"Так і залишиться... навіть якщо інші країни вирішать інакше", - заявив Шольц, маючи на увазі США або європейські країни. "Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема", - додав він, пише Welt.

Шольц згадав повідомлення про те, що влада США може зняти такі обмеження, і зазначив, що не всі припущення вірні. У зв'язку з цим видання зазначило, що останніми місяцями США і Німеччина дуже тісно координували свої поставки зброї Україні. Крім того, ці держави є найбільшими постачальниками зброї для ЗСУ.

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Канцлер запевнив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку Україні, щоб вона не розвалилася. "В України буде сильніша армія, ніж раніше", - констатував Шольц.

Також він висловив думку, що завершення війни може бути тільки в тому разі, якщо Путін визнає, що Україна не є васальною державою.

Крім того, Шольц звинуватив Путіна в тому, що він поставив під загрозу майбутнє своєї країни, напавши на Україну. "Ця війна також надзвичайно нерозумна з точки зору Росії", - сказав він, додавши, що в ім'я своїх імперіалістичних мрій Путін прирікає сотні тисяч російських солдатів на серйозні поранення, смерті та руйнує економічні відносини РФ зі світом.

Дозвіл на удари по території РФ

Україна вже давно просить західних союзників дозволити бити їхньою зброєю по військових об'єктах у глибині території РФ. Нині це питання постало з новою силою. Лідери деяких європейських держав, а також Канада заявили, що ЗСУ мають отримати цей дозвіл.

Ключові союзники України - Німеччина і США цей дозвіл не підтримують. Однак останнім часом у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що президент США Джо Байден близький до рішення про дозвіл застосовувати американську зброю по дальніх об'єктах на території РФ.

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