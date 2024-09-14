Він зазначив, що Німеччина вже ухвалила остаточне рішення про постачання, і воно не зміниться.

Німеччина не планує відправляти далекобійні ракети Taurus дальнього радіусу дії в Україну, і це остаточне рішення. Як пише The Guardian, про це німецький канцлер Олаф Шольц сказав на прес-конференції в п'ятницю.

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити і чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться", - заявив Шольц.

Німеччина неодноразово відмовлялася постачати Україні свої власні ракети великої дальності Taurus, незважаючи на численні прохання. При цьому США і Велика Британія, які передали Україні далекобійну зброю, активно обговорюють можливість дозволити Україні розширити удари на територію Росії. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що те, про що домовляються США та Великобританія, "залишається їхньою справою".

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Удари західною зброєю по Росії

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не проти того, щоб ЗСУ завдавали ударів по території РФ зброєю, яку надали інші партнери, однак сам Берлін свої ракети Taurus Україні не передасть.

Видання The Guardian з посиланням на британських чиновників пише, що США і Велика Британія вже ухвалили рішення дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів по території Росії, але поки що не хочуть офіційно про це оголошувати. За їхніми словами, розгортання ракет має стати частиною ширшого плану, спрямованого на те, щоб спробувати покласти край повномасштабній війні.

При цьому The Times повідомляє, що Україні таки дозволять бити по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow, але не американськими балістичними ATACMS.

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