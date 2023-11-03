За його словами, ці переговори не мають жодного сенсу, поки Росія не готова йти з України.

Україна не веде жодних переговорів "за закритими дверима" з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF, передає Укрінформ.

На запитання, чи не веде Україна переговорів з РФ "за закритими дверима", очільник МЗС відповів: "Ні". За його словами, основою "мирної формули" є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.

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"Якщо перекладати з дипломатичної (мови - УНІАН) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", - зазначив він.

Переговори з Росією - останні новини

Одіозний глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зустрівся російським колегою Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН. За його словами, Москва "готова до мирних переговорів".

23 вересня стало відомо, що британські офіційні особи провели дипломатичні дискусії з ключовими представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі війни в Україні.

Водночас одіозний екс-радник ОП Олексій Арестович заявив, що влада Російської Федерації намагається вести підкилимні переговори по Україні. Кремль шантажує масованими ударами по об'єктах інфраструктури.

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