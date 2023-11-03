На початку вторгнення РФ в Україну в еліт був реальний шанс скинути Путіна, але вони його вже втратили.

Росія прямує до переломної точки, коли війна в Україні вплине на внутрішній фронт незалежно від перебігу подій на полі бою.

Як йдеться у матеріалі The Telegraph, на початку повномасштабного вторгнення, коли російські еліти могли об'єднатися та скинути диктатора Володимира Путіна. Однак через страх чи через некомпетентність олігархи свій шанс упустили. Ті, хто хотів втекти з Росії, зробили це швидко. До тих, хто залишився, невдовзі було застосовано санкції.

Отже, ніякого перевороту у палаці Путіна з боку старої гвардії найближчим часом не передбачається, як і військового бунту. Видання зазначає, що не варто сподіватися на спалах революції "від слухняного та старіючого суспільства, який можна підкупути розповідями про дядька Джо та випадковим підвищенням соціального забезпечення".

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Молодь тікає

"Путін повинен одним оком стежити за молодим поколінням гнучких, оптимістичних, авантюрних і підприємливих вихідців із цифрових технологій, які справді є поколінням Z. Коли минулого року Москва оголосила про часткову мобілізацію, приблизно один мільйон людей втекли з країни. Це переважно молоді люди, які в іншому випадку бігли б на українські кулемети в Авдіївці", - пише видання.

Якби не міжнародна реакція на дурість Путіна, ці люди могли б працювати за кордоном, всмоктуючи передовий світовий досвід, інноваційні ідеї та технологічні розробки, щоб підтримувати Росію в ХХІ столітті. Натомість вони взяли свій капітал – людський і фінансовий – і інвестували в такі країни, як Узбекистан і Грузія, місця, куди вони все ще можуть втекти.

Все це означає, що майбутні економічні перспективи Росії не виглядають такими райдужними.

Почали з’являтися тріщини в найбільш ефективних секторах економіки. Візьмемо нафтові родовища Росії. Такі компанії, як Exxon і Chevron, пішли, інші також. Деякі енергетичні компанії зволікають із припиненням діяльності в Росії, але вони не розширюються. Відсутність інвестицій впливає на ефективність і прибутковість сектора.

А як щодо ринку праці?

Тут також відбулася величезна криза: підприємства місяцями скаржилися на нестачу працівників. Середньоазіатських мігрантів заохочували переїхати до Росії, але багатьох тепер відлякує ризик бути мобілізованим.

Система намагається впоратися

Путіну, звичайно, байдуже, скільки людей гине на фронті. Але ситуація загостриться, коли тіла окупантів не зможуть замінити живими людьми. Більшість з них так і залишаться на полях Донбасу, не витративши гроші, зароблені на війні.

Інфляція триває, рубль слабшає. Ознаки того, що система намагається впоратися, є. Торговий центр в Іжевську переобладнали під завод зброї; пекарі припиняють пекти хліб, тому що їм наказали робити дрони; офісних працівників просять "добровільно" працювати на заводах з виробництва боєприпасів, автомобільний виробник "АвтоВаз" і російський "Амазон" наймають в’язнів.

Враховуючи все це, "домашніх негараздів" у Росії лише більшає.

Хмари згущуються над Путіним

Після року безуспішної війни проти України і величезних втрат серед "гарматного м'яса" і техніки все частіше стала з'являтися неофіційна інформація, що президентом РФ незадоволені. Підгодовані олігархи та "свита" Путіна втрачає величезні гроші, а також стає персонами нон-грата в західних країнах.

Після видачі ордера на арешт президента Росії його пособники стали дистанціюватися від свого ватажка, тому що не хочуть ділити відповідальність за злочини російської армії в Україні.

Публіцист і політолог Андрій Піонтковський вважає, що Вашнгтон веде переговори з Пекіном, в тому числі про долю Путіна і його наближених.

У свою чергу представник прес-служби ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що окремі представники Кремля намагаються знайти можливість піти від Путіна, врятувати себе і свій стан.

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