Українській державі необхідно провести перемовини й ратифікувати угоди про вступ в Євросоюз, зазначив очільник МЗС.

Україна стала набагато ближчою до того, щоб стати членом Європейського Союзу.

Нашій державі тепер "залишилося дві фази - провести перемовини і ратифікувати угоди про вступ", про це очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону. "І все - Україна - член Європейського Союзу з відповідними усіма наслідками для своєї стабільності, для економічного розвитку, для захисту прав та свобод громадян", - заявив міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що "ми стали не на крок, а на гігантський стрибок ближче до членства в Європейському Союзі".

Україна вступила в ЄС чи ні - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що Європейська Рада ухвалила історичне рішення про початок перемовин про вступ нашої держави в Євросоюз. Пізніше Дмитро Кулеба говорив, що, на його думку, ЄС не повторить помилку минулого, і вступ України не триватиме десятиліття.

За даними британської газети The Times, через низку проблем вступ України в ЄС може відтермінуватися щонайменше до 2030 року, а, можливо, українцям доведеться на це чекати й до наступного десятиліття.

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