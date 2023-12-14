Він нагадав, що між 2014 та 2022 роками Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією у різноманітних форматах.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що деякі аналітики переконують, що заморожування війни в Україні та встановлення режиму припинення вогню є реалістичними варіантами розвитку подій.

"Прихильники такого сценарію переконують, що це знизить українські втрати та дозволить Україні та партнерам сфокусуватися на економічному відновленні та відбудові, інтеграції в ЄС і НАТО, а також довгостроковому розвиткові оборонних спроможностей", - пише він в авторській статті для видання Foreign Affairs.

На його думку, проблема цього сценарію полягає не лише в тому, що припинення вогню стане винагородою для Росії за агресію.

Відео дня

"Замість завершення війни воно просто поставить бойові дії на паузу до часу, коли Росія буде готова до нового просування вперед. У цей час російські окупаційні війська зміцнюватимуть свої нинішні позиції бетоном та мінними полями, унеможливлюючи вигнення загарбників у майбутньому та прирікаючи мільйони українців на десятиліття життя в умовах окупації та репресій. Російський бюджет на 2024 рік для тимчасово окупованих територій складає 3,2 трильйона рублів, і це чітке свідчення планів Москви закріпитися надовго та душити будь-який спротив окупаційній владі", - вважає Кулеба.

Він нагадав, що між 2014 та 2022 роками Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією у різноманітних форматах.

"За цей час було 20 спроб встановити режим припинення вогню. Наші партнери намагалися тиснути на Москву, аби зробити її більш конструктивною, впиралися в глуху кремлівську стіну та поверталися до нас, переконуючи, що Україна має зробити "перший крок". Хоча б для того, щоб нібито показати світові, що проблема в Росії. Внаслідок цієї хибної логіки Україна дійсно пішла на низку болісних поступок. Чим це завершилося? Повномасштабним нападом Росії 24 лютого 2022 року. Казати зараз про те, що Україна має зробити перший крок - аморально та наївно. Якби зараз лінія фронту була заморожена, не було би підстав вважати, що Росія не використає такий перепочинок для планування ще брутальнішого нападу за кілька років, і він потенційно стосувався би вже не лише України, але й її сусідів, можливо навіть членів НАТО. Ті, хто думає, що Росія не здатна напасти на країну НАТО у разі успіху в Україні мають згадати, наскільки нереальним здавався лише два роки тому повномасштабний напад Росії на Україну", - додав міністр.

Війна України з Росією - прогнози

Повна воєнна перемога Росії із встановленням власного маріонеткового уряду в Києві для Кремля буде значно гіршим варіантом закінчення війни, аніж умовна "бойова нічия" із рівноправною мирною угодою. Таку думку висловив старший науковий співробітник Центру Міллера в Університеті Вірджинії Брантлі Вомак.

Вас також можуть зацікавити новини: