За його словами, це не в інтересах США.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс виступив проти членства України в НАТО.

Як пише Bloomberg, політик заявив, що приєднання нашої країни до Альянсу "дасть більше зобов'язань для США", тому це нібито не в інтересах Вашингтона.

"Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?", - сказав ДеСантіс.

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Він також переконаний, що Штати не повинні давати Україні "чистий чек" (підписаний чек, на якому не вказано суму грошей), оскільки вона не "використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт".

Вибори в США - вплив на допомогу Україні

Як повідомляв УНІАН, допомога Україні стала темою республіканських президентських праймеріз, де кандидати від колишнього президента Дональда Трампа до губернатора Флориди Рона Десантіса і підприємця Вівека Рамасвамі поставили під сумнів прихильність США Україні. Водночас більш войовничо налаштовані республіканці, які чинять тиск на адміністрацію, щоб вона прискорила поставки зброї.

Колишній віце-президент Майк Пенс пояснив, що Трамп і ДеСантіс не усвідомлюють більш широких наслідків свого заклику щодо обмеження військової допомоги Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що підтримка України не ослабне у разі можливої зміни влади під час виборів у країнах-партнерках України. Зокрема, йдеться про США.

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