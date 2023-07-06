Колишній віце-президент США заявив, що зараз якраз саме час надати танки та іншу техніку Україні на тлі початку контрнаступу.

Колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс не усвідомлюють більш широких наслідків свого заклику щодо обмеження військової допомоги Україні. Про це заявив колишній віце-президент Майк Пенс в інтерв'ю Associated Press.

"При всій повазі, я думаю, колишній президент і губернатор Флориди просто не розуміють національної зацікавленості американців у підтримці українських військових у відбитті російських військових в Україні", - сказав Пенс.

Колишній віце-президент, який закликав до серйозної допомоги українським військовим, сказав, що прагнення Сполучених Штатів тримати Росію під контролем свідчить про їхню готовність також стримувати військові амбіції Китаю в Азії. "Не допустіть помилок, Китай спостерігає", - зазначив Пенс.

Відео дня

Разом із тим, він не підтримує розміщення американських військ в Україні, що відображає консенсус кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Описуючи свою поїздку до українських міст, які зазнали нападу РФ на початку війни, Пенс описав те, що, за його словами, було братською могилою, в якій були тіла "понад 500 беззбройних мирних жителів, розстріляних на вулицях. Чоловіки, жінки та діти".

"Я вважаю, що нам потрібно твердо стояти, бути сильними. Я збираюся це зробити, тоді як інші можуть поступитися більш популістським настроям", - сказав Пенс.

Він підкреслив, що зараз якраз саме час надати танки та іншу техніку Україні на тлі початку контрнаступу для звільнення захоплених Росією територій.

"Я маю на увазі, що ми знаходимося в самому розпалі сезону боїв. Українці роблять успіхи. Я дійсно вважаю, що нам слід звернути увагу на першу половину 20 століття. Якщо ми не будемо стояти осторонь, якщо ми не дамо українським військовим те, що їм потрібно для перемоги і відбиття російського вторгнення, я переконаний, що друга половина 21-го століття буде набагато більше схожа на першу половину 20-го століття", - сказав Пенс.

Вибори президента США - заяви кандидатів про Україну

Нагадаємо, Майк Пенс конкурує з Дональдом Трампом і Роном ДеСантісом за висунення кандидатом в президенти від Республіканської партії в 2024 році.

Трамп заявив, що протидія Росії в її вторгненні в Україну не є життєво важливим стратегічним інтересом Америки. ДеСантіс заявив, що "ще більше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не входить в число" життєво важливих національних інтересів Сполучених Штатів. Але після критики ДеСантіс назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем і зажадав притягнути його до відповідальності. Він також зазначив, що Росія була неправа, коли вторглася в Україну, коли окупувала Крим, і не виграє цю війну.

Відсоток американців, які вважають, що США надають занадто велику військову допомогу Україні, неухильно зростав під впливом республіканців з тих пір, як війна почалася в 2022 році, згідно з опитуванням дослідницького центру Pew Research Center, опублікованим минулого місяця.

Згідно з опитуванням, 44% республіканців і прихильників республіканців заявили, що США надають занадто велику військову допомогу Україні, в порівнянні з 40% і найвищим показником з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: