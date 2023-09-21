Зеленський під час візиту до Вашингтона спробує переконати політиків посилити допомогу.

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський в ході зустрічі хочуть домогтися стійкої підтримки у протидії військовій машині Росії. При цьому союзники побоюються, що конфлікт затягнеться на роки.

Видання Bloomberg пише, що Зеленський запланував дві зустрічі у Вашингтоні - з Байденом і з воєначальниками в Пентагоні, проте успіх його поїздки залежить від його ранкового візиту на Капітолійський пагорб, де він спробує заручитися підтримкою американських політиків для виділення нового пакету озброєнь від США.

Представники крайніх правих, які представляють невеликий, але вирішальний блок республіканської більшості в Палаті представників США, все частіше закликають Вашингтон відмовитися від допомоги Україні. Вони стверджують, що фінансова підтримка викликає невдоволення президента Росії Володимира Путіна, а кошти краще було б витратити всередині країни або спрямувати на зміцнення своїх позицій і оборони Тайваню.

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Чиновники Білого дому заявили, що, на їхню думку, переважна більшість як республіканців, так і демократів підтримують додаткову допомогу, і сподіваються, що присутність Зеленського може допомогти переконати в цьому опозицію.

"У міру наближення кінця року стає все важче маневрувати на землі, і, чесно кажучи, буде важче проводити повітряні операції, оскільки в грудні погода погіршується", - процитував президента Зеленського офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Високопоставлений чиновник однієї з європейських країн "Великої сімки" заявив, що війна може тривати ще шість або сім років. Цю оцінку поділяють і інші союзники через повільний контрнаступ.

Чиновники Білого дому висловили впевненість, що обидві партії все ще підтримують виділення допомоги Україні, але питання фінансування тепер пов'язане з внутрішньопартійною боротьбою в Республіканській партії. Хоча більшість республіканців підтримали допомогу Україні, група з приблизно 70 осіб виступила проти неї, і Маккарті може втратити голоси не більше чотирьох республіканців, щоб прийняти будь-який законопроект без голосів демократів.

До його фракції входять такі члени, як представник Марджорі Тейлор Грін від Джорджії, яка заявила, що не підтримає будь-який закон, що допомагає Україні, назвавши його "червоною лінією".

Представник Скотт Перрі, глава консервативної фракції Freedom Caucus, заявив на цьому тижні: "Я думаю, що кожна людина в цьому конгресі - демократ, республіканець або хтось між ними - шокований і вражений тим, що зробив і робить Володимир Путін".

"Проте, — додав він, - наші люди не можуть дозволити собі рахунки за газ, електрику або їжу. Перш ніж відправляти порожні чеки в якусь іншу країну, нам потрібно подбати про наших людей".

Підтримка серед сенаторів-республіканців вища, ніж у Палаті представників. Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл заявив журналістам, що з нетерпінням чекає звісток від Зеленського, і підтвердив, що США повинні і далі допомагати.

Серед представників Республіканської партії в Сенаті теж є видатні особистості, в тому числі Ренд Пол з Кентуккі, який пообіцяв уповільнити надання будь-якої допомоги Україні, і Джош Хоулі з Міссурі, який заявив журналістам, що США, по суті, поки нічого не отримали від своїх інвестицій, і кінця запитам на витрати не видно.

Це питання також стало темою республіканських президентських праймеріз, де кандидати від колишнього президента Дональда Трампа до губернатора Флориди Рона Десантіса і підприємця Вівека Рамасвамі поставили під сумнів прихильність США Україні. Водночас більш войовничо налаштовані республіканці, які чинять тиск на адміністрацію, щоб вона прискорила поставки зброї.

Візит Зеленського до Вашингтона - що відомо

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. Укранський лідер має намір зустрітися у Вашингтоні з Джо Байденом. Політики обговорять ряд важливих питань, в тому числі посилення системи ППО України.

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