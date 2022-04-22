Згідно з цією статтею, напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів.

Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише Yahoo News.

За словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи.

Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.).

"Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування забороною і переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.

Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.

За його словами, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.

Також він зазначив, що наступного тижня Великобританія знову відкриє посольство в Києві.

Раніше Джонсон допустив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна хоче отримати гарантії безпеки для мирної угоди з Росією. В офісі президента повідомляють, що підписані повинні бути два документи: окремо - гарантії і договір з РФ.

За запропонованою президентом Зеленським формулою, країна-гарант відповідатиме за свій підпис і гарантії для України.