Прем'єр Великобританії розповів про гарантії для України / Офіс Президента України

Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії. 

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише Yahoo News.

За словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи.

Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.). 

"Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування забороною і переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.

Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.

За його словами, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.

Також він зазначив, що наступного тижня Великобританія знову відкриє посольство в Києві.

Раніше Джонсон допустив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року. 

Як повідомляв УНІАН, Україна хоче отримати гарантії безпеки для мирної угоди з Росією. В офісі президента повідомляють, що підписані повинні бути два документи: окремо - гарантії і договір з РФ.

За запропонованою президентом Зеленським формулою, країна-гарант відповідатиме за свій підпис і гарантії для України. 