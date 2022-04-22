Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише Yahoo News.
За словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи.
Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.).
"Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування забороною і переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.
Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.
За його словами, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.
Також він зазначив, що наступного тижня Великобританія знову відкриє посольство в Києві.
Раніше Джонсон допустив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.
Як повідомляв УНІАН, Україна хоче отримати гарантії безпеки для мирної угоди з Росією. В офісі президента повідомляють, що підписані повинні бути два документи: окремо - гарантії і договір з РФ.
За запропонованою президентом Зеленським формулою, країна-гарант відповідатиме за свій підпис і гарантії для України.