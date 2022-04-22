Німецький канцлер заявив про готовність його країни стати гарантом безпеки для України.

Німеччина готова стати гарантом безпеки України і для цього вона зробить все необхідне.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, передає Spiegel.

Він наголосив, що зараз найважливіше це припинити вогонь в Україні та вивести російські війська.

"Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні у ролі гарантів", - сказав він.

Шольц запевнив, що "миру", яким його бачить президент Росії Володимир Путін, не буде.

Як повідомляв УНІАН, 20 квіня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова надати необхідні Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

Нагадаємо, що Україні потрібні гарантії безпеки для мирної угоди з Росією. Водночас, за задумом ОП, це має бути два документи: окремо – гарантії та договір з РФ.

За запропонованою Зеленським формулою, потенційна країна-гарант матиме відповідати за свій підпис та гарантії для України. Так, потенційну безпеку після війни готові гарантувати Британія, Німеччина, Італія та Польща.

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