Ситуація в Україні залишається "непередбачуваною", говорить він.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що існує "реальна ймовірність" того, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Таку заяву він зробив в ході прес-конференції в Індії, пише Insider.

"У Путіна величезна армія. У нього дуже складне політичне становище, тому що він зробив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який у нього зараз є, - це продовжувати намагатися використовувати свій страхітливий, жорстокий підхід - на чолі з артилерією - намагаючись перемолоти українців. І він дуже близький до захоплення сухопутного мосту в Маріуполі", - сказав Джонсон.

Прем'єр вважає, що ситуація залишається "непередбачуваною", проте зазначає"неймовірний героїзм українців і їх готовність до бою".

"Незалежно від того, яку військову перевагу Володимир Путін зможе реалізувати в найближчі кілька місяців - а я згоден, що це може бути тривалий період - він не зможе підкорити дух українського народу. Те, що він робить щодня, зміцнює і зміцнює волю до опору народу України", - підкреслив він.

Раніше військовий експерт спрогнозував, на скільки Росії вистачить ракет.