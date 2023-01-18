В МЗС країни зазначили, що Денис Монастирський був справжнім другом Великобританії.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі після падіння гелікоптера в Броварах заявив про готовність підтримати Україну всіма можливими способами.

"Трагічна новина про катастрофу гелікоптера в Україні сьогодні вранці, яка забрала життя міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, членів його команди та цивільних осіб. Денис був справжнім другом Великобританії. Ми готові підтримати Україну усіма можливими способами", - написав Клеверлі у Twitter.

Авіакатастрофа у Броварах і загибель Монастирського

Сьогодні в Броварах Київської області сталася авіакатастрофа з гелікоптером ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей. Зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.

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Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ разом з Нацполіцією й іншими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера.

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка тимчасово виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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