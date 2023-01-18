Відповідне призначення зробив український уряд.

Уряд поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. "Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ", - пояснв Шмигаль.

Він уточнив, що після обговорення з Верховною Радою буде подання на призначення нового керівника відомства.

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"Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - зазначив голова уряду.

Авіакатастрофа у Броварах

Сьогодні в Броварах Київської області сталася авіакатастрофа з гелікоптером ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ разом з Нацполіцією й іншими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера.

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