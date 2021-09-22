Голова Нацполіції України Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Про це він розповів на брифінгу.
Йдеться, зокрема, про напад, пов’язаний з державною діяльністю Шефіра з метою тиску на вище керівництво держави. Проте правоохоронці допускають версію нападу з метою дестабілізації політичної ситуації у нашій державі.
"В тому числі розглядається версія за участі спецслужб іноземних держав", – сказав Клименко.
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Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського
У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".
Сам Шефір не постраждав, проте особисто поки не коментував ситуацію. УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником Зеленського, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а в водія потрапили випадково.
Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.
На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля, що означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.