Невідомі сьогодні зранку обстріляли автомобіль помічника Зеленського.

Голова Нацполіції України Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це він розповів на брифінгу.

Йдеться, зокрема, про напад, пов’язаний з державною діяльністю Шефіра з метою тиску на вище керівництво держави. Проте правоохоронці допускають версію нападу з метою дестабілізації політичної ситуації у нашій державі.

"В тому числі розглядається версія за участі спецслужб іноземних держав", – сказав Клименко.

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У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав, проте особисто поки не коментував ситуацію. УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником Зеленського, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а в водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля, що означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.

Автор: Віолетта Орлова