Британський міністр зазначив, що Путіну було б краще зрозуміти, що підтримка Заходу не вичерпається, тому потрібно закінчувати війну.

Британія направляє Україні важке озброєння, в тому числі танки, тому що потрібно дати президенту РФ Володимиру Путіну "дійсно чітке повідомлення" про міжнародну підтримку Києва.

Про це заявив Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі. За його словами, Путін повинен зрозуміти, що Британія матиме "стратегічну стійкість, щоб підтримувати" Україну до тих пір, поки "справа не буде виконана", передає CNN.

Він вказав, що партнери України постійно переглядають допомогу і розвивають її, зазначивши, що ще в минулому році "не говорили про танки і важку артилерію".

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"Тепер ми розуміємо, що їм потрібна можливість сильно відтіснити і схід, і південь", - сказав Клеверлі.

Він не став передбачати, яке озброєння може бути поставлено Україні в майбутньому, але зазначив, що "підтримка розвивалася, і неминуче, буде продовжувати розвиватися".

"Повідомлення, яке ми посилаємо Путіну і, чесно кажучи, всім, хто хоче це побачити, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов'язання підтримувати українців до тих пір, поки вони не здобудуть перемогу", - сказав Клеверлі.

"Ми збираємося постачати сучасну важку військову техніку і боєприпаси, щоб вони могли належним чином захищатися", - підкреслив британський мінстр.

Він зазначив, що Путін повинен зрозуміти, що у Заходу буде стратегічна стійкість, щоб триматися з Україною до перемоги. За словами Клеверлі, Путіну було б краще визнати це, закінчити війну і сісти за стіл переговорів.

Допомога Великобританії Україні

Британія з початку повномасштабної війни надає Києву підтримку. 14 січня стало відомо, що британський уряд готується посилити підтримку Україні, "в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем".

16 січня Британія оголосила, що передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.

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