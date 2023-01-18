На борту гелікоптера був міністр Денис Монастирський та п'ятеро чиновників МВС.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та Нацполіції з'ясувати усі обставини падіння гелікоптера в Броварах, унаслідок якого загинуло керівництво МВС.

У своїх соцмережах глава держави висловив співчуття рідним і близьким жертв авіакатастрофи.

"Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - йдеться у соцмережах Зеленського.

Падіння гелікоптера в Броварах – що трапилось

Сьогодні зранку гелікоптер упав на території дитячого садка в Броварах. Попередньо, вертоліт призначений для виконання завдань ДСНС. Серед постраждалих є як дорослі, так і діти.

На борту перебувало керівництво МВС, зокрема – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Крім того - 6 осіб оперативної групи МВС, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

За словами представника ОП, гелікоптер прямував в одну з гарячих точок, де тривають бойові дії.

Відомо вже про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. 29 людей отримали поранення, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Правоохоронці розглядають всі можливі версії авіакатастрофи у Броварах. Проте про причини падіння гелікоптера говорити зарано.

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