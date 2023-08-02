Глава держави зауважив, що емоціям наразі варто охолонути.

Відносини Польщі й України "останнім часом не найкращі" через висловлювання представників української влади, крім того, з багатьох питань країни не можуть дійти згоди.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає RMF FM. Він зауважив, що є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною "немає згоди".

Коментуючи майбутню зустріч з представником посольства України, польський дипломат підкреслив, що діалог буде дуже відвертим і конкретним.

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"Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не є найкращим. Ніхто цього не приховує", – зауважив Яблонський.

Він припустив, що у представників України "виплеснулися певні емоції", проте Польща залишається "поблажливою", оскільки на Україну напали, але Україна "також не повинна нападати на своїх союзників".

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди", – пояснив ситуацію дипломат.

На ситуацію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави написав у Twitter, що свобода народів України та Польщі, а також цінності Європи та перемога над спільним російським ворогом - понад усе.

Він зазначив, що зараз видно різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вищою за єдність, а емоції – вищі за фундаментальні інтереси народів.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути", - заявив Зеленський.

Конфліктна ситуація між Варшавою і Києвом

Нещодавно в інтерв’ю польським ЗМІ керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації президента Анджея Дуди Марчин Пшидач заявив, що Україна отримала безпрецедентну підтримку Польщі і Києву "варто було б цінувати роль, яку країна відіграла для України за останні роки".

Через заяву Пшидача у вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС. У свою чергу польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив цей крок з боку Києва і у відповідь польські дипломати викликали на килим українського посла Василя Зварича.

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