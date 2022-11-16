Російський дипломат прибув на зустріч близько опівночі.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після падіння ракет у селі Переводів провів зустріч з послом Російської Федерації у Варшаві Сергієм Андрєєвим. Розмова тривала чотири хвилини.

За даними CNN, російський дипломат прибув на зустріч близько опівночі. Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна зазначив, що Рау прийняв Андрєєва "без будь-якого обміну люб'язностями і без рукостискання".

Російському дипломату зачитали офіційну ноту, він її прийняв і поїхав.

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Крім того, заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський в ефірі Радіо RMF FM розповів, що Рау зажадав від Андрєєва пояснити ситуацію.

"Існує дуже висока ймовірність того, що ми маємо справу з наслідками дій Росії", – заявив Яблонський.

При цьому він вказав, що є різні версії події в Переводові.

"Ми офіційно оприлюднимо інформацію, проте маємо бути дуже обережними з приводу спроб дезінформації. З самого початку, від нападу на Україну, росіяни вкрай активні в цій сфері", - зазначив заступник глави МЗС Польщі.

Крім того, він підкреслив, що використання четвертої статті НАТО є "однією з можливостей, яку слід розглянути в цій ситуації. Вона передбачає консультації в ситуації, коли безпека будь-якої з держав-членів знаходиться під загрозою, навіть якщо не було прямого, навмисного збройного нападу".

Падіння ракет у Польщі - що відомо

15 листопада Російська Федерація здійснила нову масовану ракетну атаку по містах України. При цьому дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві Польщі, через що загинули дві людини.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький скликав комітет Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони. У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда скликала Раду національної безпеки на 16 листопада.

У Міноборони РФ фактично відразу стали заперечувати свою причетність до ракет, що впали, і заявили, що це"навмисна провокація з метою ескалації обстановки".

Президент США Джо Байдена засумнівався, що ракети випустили з території Росії, а офіційні американські особи передавати журналістам, що впали боєприпаси від систем ППО України.

До того ж в МЗС Польщі заявили, що впали ракети радянського виробництва, а Дуда підтвердивши версію з українським ППО.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звинуватили в ініденті Росію, а генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що Росія несе повну відповідальність за ракети в Польщі.

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