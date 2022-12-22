Варшава наполягає на необхідності гарантій безпеки для сусідів РФ.

Ідея Президента Франції надати Росії гарантії безпеки з боку Заходу є "фатальною стратегічною помилкою". Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю RMF FM.

На думку польського дипломата, сьогодні Україна захищає всю Європу від можливих наслідків потенційної перемоги Росії. Яблонський впевнений, що в таких обставинах Україна має отримувати якомога більше допомоги від союзників, не тільки від США.

"Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надання гарантій безпеки Росії розцінюється як фатальна стратегічна помилка. Росії не загрожує напад ззовні, вона не потребує додаткових гарантій, тому що їй нічого не загрожує", – заявив він.

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Заступник голови польського МЗС підкреслив, що сьогодні гарантії потрібні не Росії, а її сусідам – "гарантії того, що Росія не нападе на нас".

"Президент США абсолютно правий. Щоб розмова з Росією мала сенс, вона має бути чесною і такою, що заслуговує довіри. ( ... ) Росія сьогодні не є сторною, що заслуговує на довіру, її мета не в тому, щоб закінчити війну і встановити мир", – вважає Яблонський.

Макрон пропонує дати Росії гарантії безпеки

У грудні 2021 року Росія зажадала від Заходу гарантій безпеки, які зводилися до нерозширення і обмеження діяльності НАТО і до нейтрального статусу України. Після тривалих консультацій і численних зустрічей Захід відмовився задовольнити вимоги РФ.

У грудні 2022 року – після 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України – президент Франції виступив з пропозицією все ж таки надати Росії гарантії безпеки після закінчення війни.

Ідея Макрона викликала бурхливу критику в Європі і зустріла нерозуміння в Україні. Однак навіть після отриманої критики Макрон повторив тезу про необхідність дати РФ гарантії безпеки.

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