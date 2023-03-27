Павло Яблонський зазначив, що польська влада займається посиленням безпеки країни.

Варшава не буде віддавати Києву всі свої винищувачі МіГ-29. Поставки будуть проходити послідовно.

"Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 України", - заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський у коментарі RMF 24.

За його словами, винищувачі будуть передавати послідовно, щоб поставки були ефективними. Крім того, дипломат запевнив, що також буде зміцнюватися безпека Польщі.

Відео дня

Раніше деякі польські медіа порахували, що у Варшави є 40 Міг-29, але Військово-повітряні сили країни використовують тільки 29 літаків. Решта ж винищувачів стояли роками без ремонту та модернізації.

Винищувачі для України - що відомо

Вже рік Київ намагається домовиться про передачу ЗСУ західних винищувачів. Ситуація здвинулася з мертвої точки тільки в цьому році.

16 березня 2023 року президент Польщі Андрій Дуда заявив, що Варшава передасть чотири літаки МіГ-29. На наступний день, 17 березня, в Словаччині виступили з заявою про передачу 13 таких винищувачів.

Своєю чергою спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат відмітив, що передача МіГ-29 може підштовхнути союзників надати Україні винищувачі F-16.

23 березня офіційна Братислава повідомила, що вже передала Києву перші чотири МіГ-29. Словаччина схвалила поставку, коли США пообіцяли солідну компенсацію.

Вас також можуть зацікавити новини: