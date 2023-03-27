Варшава не буде віддавати Києву всі свої винищувачі МіГ-29. Поставки будуть проходити послідовно.
"Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 України", - заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський у коментарі RMF 24.
За його словами, винищувачі будуть передавати послідовно, щоб поставки були ефективними. Крім того, дипломат запевнив, що також буде зміцнюватися безпека Польщі.
Раніше деякі польські медіа порахували, що у Варшави є 40 Міг-29, але Військово-повітряні сили країни використовують тільки 29 літаків. Решта ж винищувачів стояли роками без ремонту та модернізації.
Винищувачі для України - що відомо
Вже рік Київ намагається домовиться про передачу ЗСУ західних винищувачів. Ситуація здвинулася з мертвої точки тільки в цьому році.
16 березня 2023 року президент Польщі Андрій Дуда заявив, що Варшава передасть чотири літаки МіГ-29. На наступний день, 17 березня, в Словаччині виступили з заявою про передачу 13 таких винищувачів.
Своєю чергою спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат відмітив, що передача МіГ-29 може підштовхнути союзників надати Україні винищувачі F-16.
23 березня офіційна Братислава повідомила, що вже передала Києву перші чотири МіГ-29. Словаччина схвалила поставку, коли США пообіцяли солідну компенсацію.