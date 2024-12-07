У столиці Франції сьогодні відбудеться церемонія відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Про це повідомляє BFM TV.

Зазначається, що літак Зеленського приземлився у столиці Франції опівдні. Цієї суботи, 7 грудня, з 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці прийме президент Франції Емануель Макрон.

Сьогодні ж у Парижі перебуває обраний глава Білого дому Дональд Трамп. При цьому подробиць ні про можливу тристоронню зустріч президентів, ні про можливе спілкування Зеленського з Трампом не повідомляється.

Відео дня

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, реставрованого після пожежі, яка сталася 5 років тому.

Візит Зеленського до Парижа

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в суботу відвідає Париж. Він планує взяти участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, де також очікують новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

За даними Le Monde, перед відкриттям собору французький президент Емманюель Макрон прийме спочатку Дональда Трампа, а за годину - Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: