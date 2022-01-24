Сполучене Королівство прийняло рішення після аналогічної заяви США.

Сполучене Королівство прийняло рішення відкликати частину співробітників свого посольства в Україні через можливе вторгнення РФ.

Про це повідомляє ВВС.

"За словами чиновників, особливих погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великобританії", - йдеться у повідомленні.

Про це стало відомо після того, коли США наказали родичам співробітників їхнього посольства покинути Україну.

Читайте також В Україну прибула друга партія військової допомоги від США (фото) Евакуація співробітників посольства США - що відомо

Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві. Рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

У Держдепі також застерегли громадян від поїздок до тимчасово окупованого Криму і на територію ОРДЛО. За даними США, окупаційна влада продовжує зловживати і довільно ув'язнювати іноземців і місцеве населення.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги. Речник МЗС зазначив, що Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Читайте також "Цього недостатньо": Україна відреагувала на відставку командувача ВМС Німеччини Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

Вас також можуть зацікавити новини: