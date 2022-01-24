Сполучене Королівство прийняло рішення відкликати частину співробітників свого посольства в Україні через можливе вторгнення РФ.
Про це повідомляє ВВС.
"За словами чиновників, особливих погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великобританії", - йдеться у повідомленні.
Про це стало відомо після того, коли США наказали родичам співробітників їхнього посольства покинути Україну.
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Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві. Рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.
У Держдепі також застерегли громадян від поїздок до тимчасово окупованого Криму і на територію ОРДЛО. За даними США, окупаційна влада продовжує зловживати і довільно ув'язнювати іноземців і місцеве населення.
У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги. Речник МЗС зазначив, що Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.
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У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.
17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.
Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.
Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.
20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.