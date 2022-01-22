Трасс підкреслила, що криза у Східній Європі має значення для всього світу.

У Британії презентували мапу потенційного союзу / фото twitter.com/DmytroKuleba

Глава МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що Британія розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною.

Про це вона сказала під час брифінгу 21 січня.

"Ми також зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні у Лондоні в грудні та розвиваємо нові тристоронні зв’язки із Польщею та Україною. Ми також наполягаємо на альтернативних поставках енергоносіїв, щоби країни менше залежали від російського газу", – сказала вона.

Вона додала, що сторонам треба все активізувати: "Разом з нашими союзниками ми будемо продовжувати підтримувати Україну і закликати Росію до деескалації".

Трасс підкреслила, що криза у Східній Європі має значення для всього світу.

"Загроза свободи, демократії та верховенства права мають не тільки регіональний, а й глобальний характер. І тому ми повинні відповісти разом", – зазначила міністр.

Своєю чергою, Рада з геостратегії Великобританії у Twitter опублікувала мапу такого потенційного геополітичного союзу.

"Виступаючи сьогодні в Інституті Лоуї, міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс окреслила у загальних рисах формування нового "тристороннього" союзу між Британією, Польщею та Україною. Як виглядає цей новий союз? І яке його геостратегічне значення? Показуємо на цій корисній мапі", – пояснили у Раді.

На представленій мапі темно-синім зобразили британсько-польсько-український союз, сірим – НАТО, червоним – ворожі держави (Росія та Білорусь).

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