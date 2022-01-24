Таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

Про це повідомляється в заяві Держдепу на їх офіційному сайті. Таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

Відзначається, що громадяни США в Україні повинні розглянути негайну можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

Читайте такожСША відмовилися вводити превентивні санкції проти Росії: названа причина"Є повідомлення, що Росія планує серйозні військові дії проти України. Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на сході України, контрольованому Росією, непередбачувані і можуть різко погіршитися. По всій Україні, в тому числі в Києві, регулярно проходять демонстрації, що часом переходять у насильство", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі також застерігають громадян від поїздок до тимчасово окупованого Криму і на територію ОРДЛО. За даними США, окупаційна влада продовжує зловживати і довільно ув'язнювати іноземців і місцеве населення.

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заперечували інформацію низки американських ЗМІ про евакуацію частини працівників посольства Штатів з України.

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