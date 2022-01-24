У Міністерстві закордонних справ України радять тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі", - заявив Ніколенко.

Водночас, як наголосив речник, "поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги".

"Фактично кардинальних змін у безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року" - заявив Ніколенко.

Читайте також"Підрив безпеки Європи": Україна розкритикувала заяви німецьких політиків щодо РосіїВін додав, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.

За словами Ніколенка, посольство продовжить повноцінно функціонувати.

"Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - підкреслив речник.

"Закликаємо спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі "ДРУГ". Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами", - заявив Ніколенко.

Також речник зазначив, що Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - заявив Ніколенко.

Він зазначив, що президент України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

Читайте такожВ Україну прибула друга партія військової допомоги від США (фото)"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - заявив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві.

Про це повідомляється в заяві Держдепу на його офіційному сайті. Зазначається, що таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

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