Обирався Тарарінов по списку партії "Слуга народу" під 147 номером.

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом України замість Андрія Холодова.

Про це повідомляє прес-служба Секретаріату ЦВК. В повідомленні сказано, що до Центрвиборчкому надійшла постанова Верховної Ради від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Андрія Холодова, у зв’язку з заявою про складення депутатських повноважень.

Оскільки Холодов був обраний на позачергових виборах від політичної партії "Слуга народу", то ЦВК визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку цієї партії під № 147, обраним народним депутатом.

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Як відомо, тепер, відповідно до законодавства, Тарарін має в сесійній залі Верховної Ради зачитати присягу народного депутата України.

За даними руху ЧЕСНО, на момент балотування він працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

Нардеп Холодов

9 серпня Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень Андрія Холодова, який написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через скандал.

В ЗМІ була оприлюдненя інформація-розслідування "Схем", що Холодов відпочиває на Кіпрі і понад пів року не бере участі в засіданнях Ради. Холодов спочатку не хотів спілкуватися з цього приводу з журналістами, але пізніше пояснив в листі до фракції "Слуга народу", що в його родину "прийшла хвороба" і він не може поєднувати роботу та займатись лікуванням дружини й дитини.

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