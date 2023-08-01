Народний депутат України Андрій Холодов, який майже пів року не приходив на засідання у Верховну Раду України і якого помітили на відпочинку на Кіпрі, повідомив колегам, що в його родину "прийшла хвороба".
Про це йдеться у його листі-зверненні до колег по фракції "Слуга народу", яку оприлюднила її речниця Юлія Палійчук у Telegram. "Усе має свій початок і кінець. Не вічні наші статуси і посади, і ми не вічні. Я зрозумів це як ніхто, коли під час війни в мою родину прийшла хвороба", - написав він.
За його словами, він надалі не може "суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради". "Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може цілком присвятити себе цій роботі", - написав Холодов.
Скандал навколо Холодова: деталі
Як повідомляв УНІАН, журналісти проекту "Схеми" оприлюднили розслідування, де повідомляється, що нардеп від фракції "Слуга народу" Холодов виїхав з України в січні 2023 року і не повернувся. Весь цей час він не був на засіданнях парламенту.
В розслідуванні зазначалося, що він з сім'єю був на Кіпрі, а його дружина стала співвласником салону краси у Відні. В апараті ВР повідомляли, що у цьому році Холодову не надавали відпустки та відрядження за кордон, а з 21 січня не здійснювали виплати.
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі "Схемам" зазначив, що він не знає, де Холодов.
31 липня голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Холодов написав заяву про складення депутатських повноважень за власним бажанням.