Він каже, що не може "суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та бути присутнім на всіх засіданнях Ради".

Народний депутат України Андрій Холодов, який майже пів року не приходив на засідання у Верховну Раду України і якого помітили на відпочинку на Кіпрі, повідомив колегам, що в його родину "прийшла хвороба".

Про це йдеться у його листі-зверненні до колег по фракції "Слуга народу", яку оприлюднила її речниця Юлія Палійчук у Telegram. "Усе має свій початок і кінець. Не вічні наші статуси і посади, і ми не вічні. Я зрозумів це як ніхто, коли під час війни в мою родину прийшла хвороба", - написав він.

За його словами, він надалі не може "суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради". "Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може цілком присвятити себе цій роботі", - написав Холодов.

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Скандал навколо Холодова: деталі

Як повідомляв УНІАН, журналісти проекту "Схеми" оприлюднили розслідування, де повідомляється, що нардеп від фракції "Слуга народу" Холодов виїхав з України в січні 2023 року і не повернувся. Весь цей час він не був на засіданнях парламенту.

В розслідуванні зазначалося, що він з сім'єю був на Кіпрі, а його дружина стала співвласником салону краси у Відні. В апараті ВР повідомляли, що у цьому році Холодову не надавали відпустки та відрядження за кордон, а з 21 січня не здійснювали виплати.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі "Схемам" зазначив, що він не знає, де Холодов.

31 липня голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Холодов написав заяву про складення депутатських повноважень за власним бажанням.

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