Запровадження нового електронного документа підтримали понад 300 нардепів.

Верховна Рада України запровадила електронне посвідчення ветерана війни.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана" (№ 5694) проголосували 310 народних депутатів.

Закон визначає, що електронне посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана) – посвідчення ветерана у формі електронного відображення інформації, що містить відомості про особу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджувальний запис в електронних реєстрах Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Читайте такожЗеленський розповів про запуск в Україні е-перепису населенняЕ-посвідчення ветерана формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема через його мобільний застосунок.

Законом передбачено, що відомості або інші персональні дані про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, з метою формування та актуалізації Єдиного державного реєстру ветеранів війни безоплатно передаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (№4355). Завдяки прийняттю документа Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до паперових.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Надя Пришляк