Документ визначено як невідкладний.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про економічний паспорт українця (№6394).

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект закону визначено як невідкладний. Текст документу поки відсутній.

Економічний паспорт українця: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Основою для фінансування цієї ініціативи стане законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

"Ми направимо ці кошти на наших дітей. ...ці кошти - плата за використання наших надр - буде накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці накопичення для отримання освіти або покупки власного житла", - заявив президент.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, очікується, що кожна дитина отримає мінімум 10-12 тисяч доларів. Він також зазначав, що до програми економічних паспортів можуть додати й доходи від оренди державних земель.

Читайте такожМайже половина опитаних українців проти множинного громадянстваЗаступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк припустив, що на фінансування економічних паспортів йтиме вся рента або тільки від руди.

Так, вся рента (не лише з надр) становить 41,5 млрд грн (на 2022 рік заплановано 47 млрд грн), рента за користування надрами загальнодержавного значення - 35,2 млрд грн (заплановано 41 млрд грн), а рента на залізну руду - 3,5 млрд грн (на 2022 рік передбачено 4,5 млрд грн).

"Зараз в Україні 7,5 млн дітей до 14 років... таке, не розженешся на менше ніж 5 млрд", - резюмував Железняк.

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Автор: Катерина Жирій