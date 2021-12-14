На це передбачено виділити 106,5 млн грн.

Верховна Рада України ухвалила закон про допуск іноземних військових в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях у 2022 році.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за президентський закон "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях" (6359) проголосувало 318 народних депутатів України.

Читайте такожВ Україні пройдуть навчання за участю військових з 5 країн НАТОУхвалення закону дає можливість схвалити рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Зокрема, йдеться про багатонаціональні навчанні з підготовки підрозділів збройних сил - "Об'єднані Зусилля – 2022", українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2022", українсько-британські навчання "Козак Мейс – 2022", багатонаціональні навчання "Світла Лавина – 2022", українсько-польські навчання "Сільвер Сейбер – 2022", українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2022", українсько-румунські навчання "Ріверайн – 2022", багатонаціональні навчання "Кленова Арка – 2022" та багатонаціональні навчання "Вікінг – 2022".

В додатку першому до закону сказано, що стратегічний курс щодо набуття Україною членства в НАТО та ЄС, а також складна поточна воєнно-політична ситуація та визнання України членом Програми розширених можливостей НАТО створюють необхідність у підтриманні та нарощуванні оперативних спроможностей Збройних Сил України, зокрема й шляхом проведення багатонаціональних навчань на території України із залученням підрозділів збройних сил держав-членів НАТО, держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" та партнерів.

Згідно з пояснювальною запискою, для фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році, передбачено 106 млн 548,33 тис. гривень (з яких 52 млн 072,59 тис. гривень - на території України).

Ці кошти планується виділити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2022 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" за напрямами "Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань", "Закупівля пально-мастильних матеріалів" та "Квартирно-експлуатаційне забезпечення".

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Автор: Надя Пришляк